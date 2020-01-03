Эксперт назвал самые популярные у россиян кредитные автомобили

В 2019 году больше всего автокредитов оформлялось для покупки машин марок Lada, Kia, Hyundai, Volkswagen и Skoda. Об этом рассказал «РИА Новости» председатель правления «Русфинанс банка» Сергей Озеров.

По его словам, чаще всего кредиты на покупку автомобиля берут мужчины. Средний возраст такого заемщика составляет 41 год. «Он имеет двоих детей и работает в качестве менеджера в частной компании», — заявил банкир.

Озеров отметил, что большой объем выдачи автокредитов стимулируют государственные программы.

В конце декабря в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) сообщили, что за год средний размер потребительского кредита в России снизился на 9,6%. Если в конце 2018 года этот показатель составлял 187,8 тыс. руб., то к ноябрю 2019 года упал до 169,8 тыс. руб.

По мнению экспертов, это связано с тем, что после ужесточения требований к выдаче кредитов, банки стали тщательнее оценивать потенциальных заемщиков. И доля рискованных кредитов снизилась.