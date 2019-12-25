Средний размер потребительских кредитов сократился почти на 10%

После введения показателя долговой нагрузки средний размер потребительских кредитов сократился на 9,6%. Об этом говорится в отчете Национального бюро кредитных историй (НБКИ), который поступил в РБК.

Средний размер потребительского кредита в октябре-ноябре 2019 составил 169,8 тыс. руб., а год назад этот показатель достигал 187,8 тыс. руб. При этом, указывает НБКИ, средний чек в текущем году до октября, когда был введен показатель долговой нагрузки (ПДН), демонстрировал рост. По мнению гендиректор НБКИ Александра Викулина, тенденция связана с тем, что банки стали тщательнее оценивать заемщиков. Теперь кредиты выдаются тем гражданам, чья долговая нагрузка и персональный кредитный рейтинг находятся на должном уровне, пояснил он.

С 1 октября Банк России ужесточил требования к выдаче кредитов. Согласно новым правилам, кредиторы должны рассчитывать показатель долговой нагрузки клиентов и определять условия по ссуде в зависимости от этого показателя. Эксперты предупреждали, что изменения приведут к росту числа отказов по кредитам для заемщиков с высокой долговой нагрузкой.

По данным НБКИ, после введения новых требований к заемщикам наибольшее снижение по объему выдаваемых кредитов продемонстрировала Московская область (-20,1%), Москва (-16,3%), Самарская (-14,2%), Тульская (-14,2%) и Новосибирская (-12,4%) области.

Ранее в НКБИ подсчитали, что объем выдаваемых кредиток упал на треть после установления лимита на долговую нагрузку. Так, в ноябре этого года в России выдали 820 тыс. новых кредитных карт, что более чем на 30% меньше, чем за аналогичный период.