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Полина Гагарина назвала своего победителя шоу «Голос»

Певица и член жюри шоу «Голос» Полина Гагарина заявила, что ее победителем очередного сезона проекта стал исполнитель Ив Набиев. Об этом Гагарина написала в Instagram.

«Ванька, спасибо тебе за потрясающие выступления! Ты настоящий Артист, яркий, многогранный, харизматичный», — написала певица о своем подопечном.

Гагарина выразила надежду, что «Голос» станет для Набиева трамплином в большую артистическую жизнь, а также поблагодарила всю свою команду, воплощавшую музыкальные задумки в течение осени.

Ранее «Первый канал» сообщил, что победителем восьмого сезона шоу стал воспитаннике Валерия Меладзе Аскер Бербеков. В финале он исполнил песни Виктора Резникова «Карточный домик», Can’t Help Falling in Love Элвиса Пресли, а вместе с Меладзе спел «Как ты красива сегодня».

Вторым в «Голосе» стал подопечный Сергея Шнурова Антон Токарев.

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Осенью в шоу изменили систему голосования из-за победы дочери певицы Алсу на проекте «Голос. Дети», которую в итоге признали недействительной из-за накруток. Теперь победителя определяют телезрители, которые могут отправить только одно смс-сообщение с одного номера. Раньше таких сообщений можно было отправлять до 20 штук.

Теги: «Голос», Полина Гагарина
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