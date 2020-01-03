Полина Гагарина назвала своего победителя шоу «Голос»

Певица и член жюри шоу «Голос» Полина Гагарина заявила, что ее победителем очередного сезона проекта стал исполнитель Ив Набиев. Об этом Гагарина написала в Instagram.

«Ванька, спасибо тебе за потрясающие выступления! Ты настоящий Артист, яркий, многогранный, харизматичный», — написала певица о своем подопечном.

Гагарина выразила надежду, что «Голос» станет для Набиева трамплином в большую артистическую жизнь, а также поблагодарила всю свою команду, воплощавшую музыкальные задумки в течение осени.

Ранее «Первый канал» сообщил, что победителем восьмого сезона шоу стал воспитаннике Валерия Меладзе Аскер Бербеков. В финале он исполнил песни Виктора Резникова «Карточный домик», Can’t Help Falling in Love Элвиса Пресли, а вместе с Меладзе спел «Как ты красива сегодня».

Вторым в «Голосе» стал подопечный Сергея Шнурова Антон Токарев.