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Аксенов сравнил с шабашем шествие националистов в Киеве в честь Бандеры

Глава Крыма Сергей Аксенов сравнил с шабашем состоявшееся накануне в Киеве шествие в честь лидера украинского националистического движения Степана Бандеры. Такое мнение глава республики выразил на своей странице в Facebook.

По его мнению, факельные шествия нацистов являются очередным плевком в душу миллионам людей, а также оскорблением памяти миллионов жертв нацизма.

«Крымчане, глядя на этот шабаш, благодарят Бога, что не имеют ничего общего со страной, в которой нацистские палачи и их духовные наследники являются национальными героями. Если соседняя страна, как говорят ее руководители, и движется в Европу, то это Европа, а точнее Германия, тридцатых годов прошлого века», — отметил Аксенов.

Глава республики назвал бандеровщину проклятием Украины, главным фактором деградации, разрушения страны, а также идейным «топливом» гражданской войны.

1 января в Киеве прошло факельное шествие в честь 111-летия со дня рождения Бандеры. В акции участвовали представители партий «Всеукраинское объединение Свобода», «Конгресс украинских националистов» и «Правого сектора» (экстремистская организация, запрещена в России). 

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Степан Бандера является одним из лидеров Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в России) и основателем Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в России), действовавших на Украине в 1940-е годы.

За героизацию Бандеры правительство Украины критикуют Россия и Польша.

Теги: Киев, Степан Бандера, шествие
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