СК начал проверку после хлопка бытового газа в квартире в Твери

СК начал проверку после хлопка бытового газа в квартире в Твери

Следователи в Твери проводят доследственную проверку по факту хлопка бытового газа в одной из квартир жилого дома, в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщается на сайте Следственного управления СК России по Тверской области.

Инцидент произошел утром 2 января в квартире, расположенной на третьем этаже дома № 19 по бульвару Гусева. Пострадавших доставили в больницу.

Сейчас руководитель следственного отдела вместе со следователями и криминалистами осматривают место происшествия и опрашивают жильцов дома. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщается на сайте регионального управления МЧС России по Тверской области, хлопком выбило из квартиры окна. Строительные конструкции не были разрушены. Спасатели эвакуировали 52 человека, проживающих в подъезде. Их временно разместили в здании школы № 48 и обеспечили горячим питанием.

По факту случившегося была создана областная комиссия по чрезвычайным ситуациям, в которую вошли представители областных ведомств — министерства энергетики и ЖКХ региона, минздрава и минстроя, а также администрации Твери. О случившемся доложили губернатору Тверской области Игорю Рудене. Он поручил принять меры, необходимые для помощи людям.