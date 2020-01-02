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Топ-11 крупных утечек данных за девять лет

В Стамбуле задержали 7 человек в рамках дела о побеге экс-главы Renalut

Медведев в топ-5 и в финале US Open. Главные события года в теннисе

На Украине заявили о неготовности к прямым поставкам газа из России

Подарки просто так: что вам достанется на Новый год. Тест

В России разрешили показывать при проверке электронный полис ОСАГО

Появилось видео с места взрыва бытового газа в квартире в Твери

Аксенов сравнил с шабашем шествие националистов в Киеве в честь Бандеры

СМИ узнали о встрече беглого экс-главы Renault с президентом Ливана

Новый флагман LADA: икс-фейс, трансмиссия и премиальные опции

Шесть человек пострадали при столкновении двух автобусов в Красногорске

ИГ взяла ответственность за нападение на пост ДПС в Ингушетии

У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,4

СК начал проверку после хлопка бытового газа в квартире в Твери