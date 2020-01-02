Общество , 02 янв, 12:03
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Появилось видео с места взрыва бытового газа в квартире в Твери
Последствия взрыва газа в многоэтажном доме в Твери сняли с квадракоптера. Кадры опубликовал телеканал РЕН ТВ.
На кадрах запечатлен дом, где в квартире на третьем этаже ударной волной выбило окна и балконную дверь.
Инцидент произошел утром 2 января в доме № 19 по бульвару Гусева. В результате хлопка бытового газа пострадали два человека, их доставили в больницу. Из подъезда эвакуировали 52 человека и временно разместили в здании школы № 48. По факту случившегося местные следователи организовали доследственную проверку.