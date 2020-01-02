Посольство Украины возмутилось российским Крымом в британском журнале

В украинском посольстве в Великобритании возмутились материалом британского журнала Good Housekeeping, в котором Крым назван российской территорией. Об этом пресс-служба дипмиссии написала в своем официальном аккаунте в Facebook.

«Не вводите своих читателей в заблуждение, — заявили в посольстве журналу. — Безусловно, Крым можно внести в список самых горячих направлений 2020 года, но это территория, находящаяся под военной оккупацией».

В конце сообщения украинское посольство добавило хештег, говорящий, что Крым — это Украина.

В материале Good Housekeeping, фотография которого была прикреплена к посту дипмиссии, говорилось о наиболее привлекательных туристических маршрутах России в наступившем году. В нем также упоминается Крымский мост.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года в результате референдума, когда более 90% населения полуострова проголосовали за присоединение. Большинство стран ООН не признают Крым частью России, Украина считает полуостров временно оккупированной территорией.