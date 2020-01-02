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Генпрокуратура Украины прекратила свое существование

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) прекратила свое существование. Отныне подразделение будет называться Офисом генерального прокурора, сообщается на сайте надзорного ведомства.

Данная реформа является частью масштабной реорганизации органов прокуратуры. В ведомстве отметили, что ГПУ была «политизированной, разделенной на сферы влияния» и ориентированной на ведомственные войны».

Согласно данным социологических опросов Центра Разумкова, недоверие к прокуратуре высказали 70% украинцев. В заявлении прокуратуры отмечается, что в системе надзорного ведомства находились прокуроры, которые обслуживали интересы олигархов, политических сил, других влиятельных людей в украинском обществе или просто обогащались, используя прокурорские полномочия. В рамках изменений ведомство провело переаттестацию кадров, после чего из-за служебного несоответствия 55% прокуроров оставили службу в органах.

В июне 2019 года президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду представление на увольнение Луценко, а также просил Раду уволить главу МИДа Павла Климкина.

В августе 2019 года бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко написал заявление об увольнении с занимаемой должности. Эту должность занял Руслан Рябошапка, ранее занимавший пост заместителя главы офиса президента Украины.

Теги: Генпрокуратура Украины
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