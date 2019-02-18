Глава ОБСЕ выразил обеспокоенность из-за героизации Бандеры

Глава ОБСЕ и МИД Словакии Мирослав Лайчак заявил, что словацкая общественность обеспокоена ростом национализма на Украине и героизацией Степана Бандеры. Об этом сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь словацкого внешнеполитического ведомства Борис Гандел.

«В разговоре с главой МИД Украины Павлом Климкиным руководитель словацкого дипведомства Мирослав Лайчак выразил обеспокоенность словацкой общественности в связи с нарастанием национализма на Украине, связанного, кроме прочего, с героизацией Степана Бандеры», — сказал Гандел.

По его словам, главы МИД договорились о том, что историки Словакии и Украины должны уделить этой теме совместное внимание.

Степан Бандера — один из идеологов украинского национализма, был одним из лидеров Организации украинских националистов (в России запрещена), а также одним из инициаторов создания Украинской повстанческой армии (УПА, в России запрещена).

В декабре 2018 года решением Верховной рады Украины день рождения Бандеры был объявлен официальным праздником.