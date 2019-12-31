Нарколог дал советы по употреблению алкоголя в Новый год

В новогодние праздники не стоит отказываться от традиций, но следует помнить о чувстве меры при употреблении алкоголя. Об этом РБК заявил руководитель отделения психопатологии Московского научно-практического центра наркологии Михаил Михайлов.

«Есть определенные традиции, которые нарушать не стоит. Люди провожают старый год, потом встречают новый, вопрос только в том, какое количество алкоголя они употребляют в процессе. Если люди употребляют спиртное умеренно, то вреда в этом нет», — отметил он.

По словам Михайлова, существуют проблемы, которые носят патологический характер, когда люди начинают пить алкогольные напитки на Новый год и уходят в запой вплоть до весны. Однако это относится лишь к болеющим алкоголизмом.

Здоровым людям специалист рекомендовал лишь руководствоваться здравым смыслом, употребляя алкоголь.