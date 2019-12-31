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Нарколог дал советы по употреблению алкоголя в Новый год

В новогодние праздники не стоит отказываться от традиций, но следует помнить о чувстве меры при употреблении алкоголя. Об этом РБК заявил руководитель отделения психопатологии Московского научно-практического центра наркологии Михаил Михайлов.

«Есть определенные традиции, которые нарушать не стоит. Люди провожают старый год, потом встречают новый, вопрос только в том, какое количество алкоголя они употребляют в процессе. Если люди употребляют спиртное умеренно, то вреда в этом нет», — отметил он.

По словам Михайлова, существуют проблемы, которые носят патологический характер, когда люди начинают пить алкогольные напитки на Новый год и уходят в запой вплоть до весны. Однако это относится лишь к болеющим алкоголизмом.

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Здоровым людям специалист рекомендовал лишь руководствоваться здравым смыслом, употребляя алкоголь.

Заведующий дневного наркологического стационара Московского научно-практического центра наркологии столичного департамента здравоохранения Дмитрий Кубарев, в свою очередь, рассказал агентству «Москва» о правилах употребления алкоголя.

Он напомнил россиянам, что снизить ущерб для здоровья при праздновании Нового года можно, если не смешивать алкогольные напитки из-за разного градуса, разного качества и разного содержания сахара.

Кубарев также призвал воздержаться от употребления алкоголя с газированными напитками из-за риска развития панкреатита.

Теги: Новый год, нарколог, алкоголь, рекомендация, новости РБК
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