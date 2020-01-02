В Москве произошла авария с участием машины скорой помощи

На садовом кольце в Москве столкнулись машина скорой помощи и легковой автомобиль, сообщают ТАСС и агентство «Москва» со ссылкой на источники.

По данным ТАСС, авария произошла около дома 27 на улице Земляной вал. По информации агентства, там столкнулись машина скорой помощи и автомобиль такси. «Москва» сообщает, что авария произошла на той же улице рядом с домом 33. Дома 27 и 33 являются смежными и находятся по двум сторонам от площади Курского вокзала. Информации о пострадавших нет.

Ранее, 30 декабря, шесть человек пострадали при столкновении трамвая с грузовиком на севере Москвы. Авария произошла на Соболевском проезде. В «Мосгортрансе» сообщили, что аварию спровоцировал водитель грузовика.