Во дворе жилого дома в Екатеринбурге неизвестный устроил стрельбу

Полиция в Екатеринбурге разыскивает мужчину, открывшего стрельбу из автомата во дворе одного из жилых домов. Об этом сообщил РБК руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Видеозапись с места происшествия очевидцы разместили в группе «Инцидент Екатеринбург» в социальной сети «ВКонтакте». На кадрах видно, как мужчина начал стрелять в воздух. При этом в момент происшествия рядом с ним находился маленький ребенок.

URA.RU со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Свердловской области сообщает, что по факту случившегося проводится проверка. Полицейские выясняют личность человека, открывшего стрельбу, а также ищут возможных очевидцев и свидетелей произошедшего. В ведомстве добавили, что по внешним признакам напоминающий автомат Калашникова может быть охотничьим оружием, но точный тип оружия будет установлен после задержания мужчины.

31 декабря трое вооруженных людей совершили нападение на пост ДПС в Магасе. В результате нападения погиб один полицейский, еще двое получили ранения.