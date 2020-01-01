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Папа римский извинился перед прихожанкой за удар по руке

Папа римский Франциск принес извинения прихожанке, которую он ударил по руке в ходе общения с верующими на площади Святого Петра в Ватикане. Кадры выступления понтифика в среду, 1 января, опубликовала газета La Repubblica.

«Любовь делает тебя терпеливым. Но иногда мы теряем терпение, в том числе и я. Я прошу прощения за вчерашний ужасный пример», — сказал Франциск во время своего выступления.

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Инцидент произошел вечером 31 декабря на площади Святого Петра в Ватикане, куда понтифик пришел, чтобы пообщаться с верующими и посмотреть на установленный там рождественский вертеп. На опубликованных видеокадрах видно, как понтифик приветствовал верующих, празднующих Новый год. В этот момент одна из паломниц через ограждение схватила папу римского за руку и сильно потянула на себя. Пытаясь высвободиться, понтифик несколько раз ударил ее по руке.

Теги: Ватикан, папа римский
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