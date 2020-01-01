Папа римский ударил по руке схватившую его женщину в Ватикане

Папа римский Франциск ударил по руке женщину, которая пыталась привлечь его внимание во время общения с верующими. Видео опубликовал телеканал CBS News.

Инцидент произошел вечером 31 декабря на площади Святого Петра в Ватикане. На кадрах видно, как понтифик приветствует верующих, празднующих Новый год. В это время одна из паломниц схватила его из-за ограждения и сильно потянула на себя. Папа римский, пытаясь освободиться, несколько раз ударил ее по руке.

В конце марта понтифик, совершая паломничество в итальянский город Лорето, приветствовал верующих в местном храме. В соцсетях распространилось видео, на котором он отдергивал руку, когда верующие пытались поцеловать его кольцо, чтобы выразить почтение. В Ватикане позднее пояснили, что «это всего лишь вопрос гигиены» и папа римский не хотел на встрече с верующими распространять микробы.

Кольцо рыбака — один из символов церковной власти, папа римской носит его на среднем пальце правой руки.