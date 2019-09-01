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Папа римский застрял в лифте и опоздал на воскресную проповедь
Понтифик застрял в личном лифте, который доставляет его на последний этаж Апостольского дворца
Папа римский Франциск  (Фото: Vatican Media / Reuters)

Папа римский Франциск опоздал на воскресную проповедь из-за того, что застрял в лифте. Об этом он сообщил верующим с балкона Апостольского дворца, передает ANSA.

«Я должен извиниться за опоздание. Я застрял в лифте на 25 минут», — сказал он. По словам понтифика, причиной остановки лифта стало падение напряжения, выбраться ему помогли пожарные.

Как отмечает агентство, папа римский застрял в личном лифте, который доставляет понтифика на последний этаж Апостольского дворца, откуда он ведет проповедь. Лифт отправляется из двора Сикста V, одного из самых закрытых для публики мест Ватикана, и прибывает в апартаменты папы римского. Как отмечает агентство, несмотря на то, что Франциск не живет в этих апартаментах, они используются им по воскресеньям, а также для других мероприятий.

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Франциск отказался жить в официальных папских апартаментах и проживает в ватиканском «отеле» Casa Santa Martae. Это пристройка к базилике святого Петра, в которой размещаются приезжающие на конклав кардиналы Римско-католической церкви. Он пояснял, что решил отказаться от проживания в Апостольском дворце, поскольку не хочет быть изолированным, а хочет общаться и разделять трапезу с духовенством.

Автор: Юлия Выродова
Теги: Папа Римский, Ватикан
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