Два украинских телеканала показали обращение Порошенко перед Новым годом

Украинские телеканалы «Прямой» и «5 канал» за несколько минут до Нового года показали поздравление экс-президента Украины Петра Порошенко, а обращение действующего главы государства Владимира Зеленского — уже после полуночи. Об этом пишет украинское издание «Вести».

Как отмечается, в прошлом году, когда Порошенко еще занимал пост президента, аналогичным образом поступил Зеленский. За минуту до Нового года в эфире «1+1» он объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост президента Украины. Речь Порошенко на канале тогда показали уже после полуночи.

Порошенко является владельцем «5 канала». Кроме того, в 2018 году лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко говорила, что Порошенко купил у сына экс-президента Украины Виктора Януковича телеканал «Прямой» через подставное лицо.

Зеленский в своем обращении призвал украинцев в 2020 году быть единой страной ежедневно и отметил, что это должно стать национальной идеей. «В нашем паспорте не указано, правильный или неправильный украинец. Нет строки «патриот», «малоросс», «ватник» или «бандеровец», — сказал он. В своем обращении глава государства несколько раз переходил на русский и крымско-татарский языки.