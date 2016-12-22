Тимошенко рассказала о покупке Порошенко телеканала у сына Януковича

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что украинский президент Петр Порошенко через подставное лицо купил телеканал «Прямой» у сына экс-президента Виктора Януковича по меньшей мере за $10 млн. Об этом она сказала в ходе брифинга, который транслировал телеканал NewsOne.

В ходе выступления она обратилась к Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ), Национальному агентству по предотвращению коррупции (НАПК) и Генпрокуратуре с просьбой расследовать эту покупку. Тимошенко попросила считать свое заявление депутатским запросом. По ее словам, канал для Порошенко купил его партнер и бывший депутат от партии регионов Владимир Макеенко. «Я считаю, что нарушение международных санкций против семьи Януковича в то время, когда против него ведутся уголовные дела, является преступлением Порошенко», — сказала политик.

Порошенко является владельцем украинского «Пятого канала»​.

В марте 2019 года на Украине пройдут президентские выборы. Тимошенко в июне заявила о намерении участвовать в них. Порошенко в середине сентября говорил, что объявит о своем участии в выборах, когда начнется предвыборная кампания.

Согласно опросу Киевского международного института социологии, в случае проведения выборов в сентябре за Тимошенко отдали бы свои голоса 10,6% избирателей. За Порошенко и украинского шоумена Вадимира Зеленского готовы проголосовать по 6,5% опрошенных. При этом 12% участников исследования отказались бы от голосования, а 26,6% не определились с кандидатом.