Главный раввин Польши ответил на слова Путина об антисемитской свинье

Председатель Союза еврейских религиозных общин Польши Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих отреагировали на заявление президента России Владимира Путина, назвавшего польского дипломата времен нацистской Германии Юзефа Липского «антисемитской свиньей и сволочью». Об этом пишет газета Rzech Pospolita.

По словам представителей еврейского сообщества, Путин манипулирует запиской посла Польши в Берлине Юзефа Липского, который в 1938 году одобрил идею Адольфа Гитлера выслать европейских евреев в Африку.

Кроме того, в Союзе еврейских общин указали на то, что Польша поддерживала эмиграцию 10% еврейского населения, делая это частично в сотрудничестве с сионистским движением, которому страна тайно оказывала военную поддержку. «В то время, когда Третий Рейх изгнал тысячи польских евреев в 1938 году, дипломатические службы, в том числе лично посол Липский, предоставили поддержку. Обвинять его в антисемитизме, основанном на одном предложении, вырванном из контекста, крайне безответственно», — отмечается в заявлении.

Как говорится в заявлении, «память о Второй мировой войне является основой современной европейской идентичности», а «фальсификация этой памяти напрямую угрожает этой идентичности». В документе также отмечается, что «представители высших органов власти Германии не скрывают правду о Второй мировой войне, согласно которой страна была прямым преступником». «Мы также желаем подобной честности российским властям, которые начали войну как союзники Германии, чтобы стать их главной жертвой и, наконец, победителем», — подчеркивается в заявлении.