В Приморье задержали подозреваемого в ограблении Сбербанка

В Приморье полицейские задержали 47-летнего мужчину, которого подозревают в ограблении отделения Сбербанка в городе Находка. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на региональное УМВД.

Мужчину задержали по дороге в аэропорт, куда он ехал, чтобы вылететь рейсом «Владивосток — Москва», говорится в сообщении. У него нашли 1 млн 350 тыс. руб. По данным ведомства, обыски также провели по месту его жительства. Там обнаружили ружье, патроны, пистолеты, гранаты и взрывчатые вещества. Их направили на экспертизу.

Против задержанного возбудили дело по ст. 162 УК РФ (разбой).

По данным местного портала Deita.ru, ограбление отделения Сбербанка в Находке произошло утром 9 декабря. В сообщении говорилось, что грабителю удалось похитить около 6 млн. руб.