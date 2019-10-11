В Москве мужчина попытался ограбить банк с газовым баллончиком

На юго-востоке Москвы неизвестный вошел в банк и потребовал выдать ему деньги. Сотрудникам он угрожал газовым баллончиком, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Москве. Попытка ограбления не удалась.

«На Волгоградском проспекте в финансово-кредитную организацию вошел неизвестный мужчина, при нем был аэрозольный баллончик. Мужчина потребовал выдать ему денежные средства. Мужчина задержан, доставлен в отдел полиции, по результатам проверки будет принято процессуальное решение. Пострадавших нет», — заявили в пресс-службе ведомства.

В Череповце 8 октября мужчина попытался ограбить банкомат Сбербанка, взорвав его. Однако при взрыве он погиб.