Россельхознадзор ограничит ввоз в Россию морепродуктов из Китая и Турции

Россельхознадзор ограничит ввоз в Россию морепродуктов из Китая и Турции

В России с 9 января 2020 года вводятся временные ограничения на поставки морепродуктов из Китая. Об этом говорится в сообщении Россельхознадзора.

Среди продукции, ограниченной к ввозу, оказались угорь, тилапия, осетр, форель, креветка (кроме четырех видов) и содержащие указанные виды гидробионтов смеси замороженных морепродуктов.

Данное решение было принято после выявления многочисленных нарушений в ходе инспекции предприятий КНР по производству продукции аквакультуры. Среди нарушений в Россельхознадзоре назвали недостаточный контроль за безопасностью продукции, риск незаявленного применения лекарственных средств и гормонов, отсутствие контроля за хранением рыбопродукции и сырья.

В ведомстве отметили, что о выявленных фактах служба направляла информацию в компетентный орган КНР, однако расследования по ним не проводились.