Россельхознадзор усилит контроль за цитрусовыми и картошкой из Китая

Россельхознадзор усилит контроль за цитрусовыми и картошкой из Китая

Россельхознадзор планирует усилить карантинный фитосанитарный контроль за ввозом китайских цитрусовых фруктов и картофеля, сообщили РБК в ведомстве.

Также российская сторона намерена вынести предупреждение о возможном введении временных ограничений на поставки этой продукции в страну из Китая.

К такому решению в ведомстве пришли после визита Россельхознадзора в Китайскую Народную Республику (29 октября — 9 ноября) с целью ознакомления с системой карантинного контроля. В ходе проверки система контроля была признана «недостаточно эффективной».

За текущий год было выявлено семь случаев обнаружения вредных организмов в цитрусовых и два случая — в партиях картофеля. По данным ведомства, общий импорт цитрусовых и картофеля за 2019 год составил почти 190 тыс. т ввозимой продукции.

С 10 августа Россельхознадзор приостановил ввоз косточковых и семечковых культур из КНР в Россию в связи с выявлением карантинных объектов. Отмечалось, что выявленные заболевания у китайских фруктов могут снижать урожаи на 30–90%.

