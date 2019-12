Захарова назвала США «положившими ноги на стол» мировой политики

США на мировой арене ведут себя по нормам времен Дикого Запада, «кладя ноги на мировой стол». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью «РИА Новости».

Так она прокомментировала фотографию, опубликованную по итогам визита в Вашингтон российского министра иностранных дел Сергея Лаврова. На ней президент США Дональд Трамп сидит за столом в Овальном кабинете, а Лавров стоит возле него — такое расположение участников встречи на официальных кадрах нетипично в протокольной практике.

«Мне кажется, многое вернулось к временам Дикого Запада, о которых мы так много читали в средней школе. Сегодня мы видим, как традиционная сфера, в которой преобладали правила, традиции, формальности, в принципе в США ушла на совершенно второстепенный план», — отметила Захарова.

По словам официального представителя российского внешнеполитического ведомства, современный Вашингтон руководствуется девизом Take it or leave it. (Нравится — берите, не нравится — до свидания). Она добавила, что в США теперь все подчиняется принципу удобства для самих Штатов.