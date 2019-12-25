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В Кремле ответили на слова Лукашенко о реверсной закупке нефти

Минск вправе воспользоваться более выгодными вариантами закупки нефти, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова белорусского лидера Александра Лукашенко о возможности реверсной закупки нефти через Польшу, передает корреспондент РБК.

«Если существуют какие-то более выгодные варианты для Белоруссии, конечно, она вольна воспользоваться любыми вариантами, если они более выгодны, чем то, что предлагается со стороны Российской Федерации», — сказал он.

Песков добавил, что Кремль со всей серьезностью воспринимает заявления президента Белоруссии, и отметил, что это вопросы экономической и коммерческой целесообразности.

Пресс-секретарь российского президента заметил, что, пока не завершены интеграционные процессы, о равных условиях для российских и белорусских потребителей нефти речи не идет.

«При нынешнем уровне нашей интеграции нельзя говорить о равных условиях для российских и белорусских потребителей по всем параметрам», — сказал Песков. Он добавил, что нынешний уровень интеграции это не предусматривает.

24 декабря Лукашенко в интервью «Эху Москвы» заявил, что Белоруссия станет искать альтернативные механизмы поставок нефти и газа, если Россия установит слишком высокие закупочные цены. Он не исключил реверс нефти через Польшу. «Они предлагают взять саудовскую или американскую нефть, что дешевле с рынка в Гданьске, и по трубе завезти реверсом», — сказал Лукашенко.

Белорусский лидер отметил, что его страна является третьей в Европе по количеству потребления российского газа и не согласился с требованием Москвы об увеличении цены на тысячу кубометров топлива с $127 до $152.

Теги: Дмитрий Песков, Александр Лукашенко, нефтепровод
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