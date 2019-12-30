МИД опроверг информацию о проведении «вечеринки в стиле Гэтсби»

МИД опроверг информацию о проведении вечеринки за 2,5 млн руб. «в стиле Гэтсби» — данное мероприятие устраивает коммерческое предприятие, с которым перепутали министерство, говорится в сообщении ведомства в Facebook.

Опубликованные ранее в СМИ материалы МИД назвал «очередным эпическим фейлом» и «манипуляцией». «Устраивает мероприятие ФГУП «Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипкорпуса при МИД России», — сообщили в министерстве, посоветовав СМИ принимать на работу людей с образованием, способных «отличить МИД России от ГлавУпДК, то есть госслужбу от коммерческой деятельности».

Так министерство прокомментировало информацию, которая ранее появилась на портале госзакупок. В заявке указано, что ГлавУпДК решило потратить несколько миллионов рублей на вечеринку в стиле «Великого Гэтсби».

Ранее в Госдуме предложили ввести правила поведения для чиновников на корпоративах и усилить контроль над бюджетными тратами на такие мероприятия. По мнению депутата заксобрания Ленобласти Владимира Петрова, после корпоративов госслужащие часто выкладывают в Сеть фотографии и видео, которые могут испортить репутацию и имидж власти. В ответ депутат от фракции «Справедливая Россия» Олег Нилов предложил для начала сравнять депутатские зарплаты со средней по стране, сделав таким образом россиянам «очень хороший подарок к новому году».