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В Госдуме предложили сравнять зарплату депутатов со средней по России

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю и регламенту, депутат от фракции «Справедливая Россия» Олег Нилов предложил уравнять зарплаты депутатов со средней по стране, передает агентство «Москва».

Так он отреагировал на обращение депутата заксобрания Ленобласти Владимира Петрова, выступившего за введение дополнительных «нравственных» правил поведения для чиновников на корпоративах и усиление контроля за расходованием бюджетных денег на такие мероприятия.

По словам Нилова, этично будет уравнять депутатские зарплаты со средней по стране, что станет «очень хорошим подарком к Новому году» для россиян. «А прописывать, сколько пить, сколько есть и как депутатам танцевать, — это надо оставить на потом. Надо думать о главном», — заявил Нилов.

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Ранее Петров обратился к премьер-министру Дмитрию Медведеву с предложением ввести правила поведения для чиновников на корпоративах, сообщило «РИА Новости». Он отметил, что после подобных мероприятий госслужащие нередко публикуют в соцсетях снимки и видео, которые могут негативно повлиять на репутацию и имидж власти. По мнению Петрова, чиновники являются лицом страны и государство не должно оплачивать их неформальный отдых.

Теги: зарплаты депутатов, Госдума
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