Володин предложил новый механизм расчета зарплаты врачей

Зарплаты руководства — главного врача и его заместителей — существенно выше и ощутимо влияют на среднюю зарплату врачей в медучреждении, поэтому при ее расчете не нужно их учитывать, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в интервью телеканалу «Россия 24».

По его словам, средняя зарплата врача по России также не отражает реальное положение дел: она привязана к среднему доходу по региону, который у разных субъектов может сильно отличаться.

Володин также предложил мотивировать молодых специалистов не уходить из медицины. Больница может предоставлять им жилье или оплачивать его аренду, а чтобы студенты возвращались в свой регион, им нужно доплачивать стипендию и давать общежитие, пояснил спикер нижней палаты парламента.

С января по сентябрь 2019 года доходы врачей выросли на 7%, сообщал Росстат. В среднем они составляют 79 тыс. руб. При этом самую высокую зарплату получают врачи Чукотки, Ямало-Ненецкого и Ненецкого автономных округов — 187,9 тыс., 182,7 тыс. и 166,7 тыс. руб., а меньше всего зарабатывают врачи в Ингушетии — 43,4 тыс. руб.