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Благотворители раскритиковали требования посещения пациентов в реанимации

Благотворительный Фонд Константина Хабенского и фонд помощи хосписам «Вера» направили в Минздрав письмо (есть у РБК) с критикой последней версии проекта приказа ведомства, который устанавливает требования к посещению пациентов в реанимации и палатах интенсивной терапии.

По мнению общественных организаций, проект содержит «необоснованные запреты» и расплывчатые формулировки требований посещения больных.

Последняя версия проекта приказа, о которой идет речь в письме фондов, была опубликована на портале нормативных правовых актов 20 декабря. В проекте предполагается посещение пациента только родственниками, членами семьи или законными представителями. Последняя версия приказа запрещает посещать пациентов в боксах, в период карантина, а также во время проведения медицинских манипуляций, к примеру, перевязки. При посещении в палате могут находиться одновременно не более двух посетителей, говорится в проекте.

В то же время ранняя версия проекта приказа позволяла посещать пациента не только родственникам, но и «соседям, приятелям, сослуживцам, знакомы и т.д.». В исключительных случаях была предусмотрена возможность посещения больного в реанимации в ночное время без ограничения длительности.

Минздрав подготовил требования к посещению родственниками реанимации
Общество

«В новом проекте приказа есть несколько моментов, вызывающих вопросы. Первое — это ограничение посещений пациентов людьми, не являющимися родственниками или законными представителями. То есть ни друзья, ни соседи или коллеги, ни гражданские мужья и жены больше не вправе навещать человека в больнице», — сообщила в письме в профильное ведомство юрист по социальным вопросам фонда «Вера» Анна Повалихина. По ее мнению, новый проект содержит также некорректную формулировку, которая может ограничить посещения больных в выходные и праздники.

Основатель фонда помощи детям с опухолями мозга, актер, Константин Хабенский поясняет в письме, что возможность посещения пациента в реанимации «должна быть у тех, кто о нем по-настоящему заботиться, в любое время дня и ночи». «Любовь и близость не всегда подтверждены штампом в паспорте или кровными узами, и тяжелое состояние может длится сутками и неделями — а не с десяти до семи с понедельника по пятницу», — говорится в тексте письма.

Ранее учредитель фонда «Вера» Нюта Федермессер также отметила, что федеральный закон в настоящее время гарантирует возможность посещения пациентов членами семьи и законными представителями, но общие требования должны регулироваться Минздравом. Последняя версия проекта ведомства, по ее мнению, не защищает права пациентов.

В ответ на запрос РБК в пресс-службе Минздрава пояснили, что общественное обсуждение документа продолжается. «По поступившим в Минздрав России предложениям в проект приказа Министерства здравоохранения России уже внесена правка, в соответствии с которой будет разрешено посещение не только близкими родственниками и членами семьи, но и (по согласованию с пациентом) иным лицами», — сообщили в пресс-службе. В настоящее время пациентов в палатах интенсивной терапии и реанимации могут посещать только родственники или законные представители.

В апреле 2016 года президент Владимир Путин поручил главе Минздрава Веронике Скворцовой обеспечить доступ родных к больным в реанимации. В мае 2019 года Госдума приняла законопроект в окончательном чтении.

Теги: Минздрав, Константин Хабенский, Нюта Федермессер, реанимация
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