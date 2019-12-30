Благотворители раскритиковали требования посещения пациентов в реанимации

Благотворительный Фонд Константина Хабенского и фонд помощи хосписам «Вера» направили в Минздрав письмо (есть у РБК) с критикой последней версии проекта приказа ведомства, который устанавливает требования к посещению пациентов в реанимации и палатах интенсивной терапии.
По мнению общественных организаций, проект содержит «необоснованные запреты» и расплывчатые формулировки требований посещения больных.
Последняя версия проекта приказа, о которой идет речь в письме фондов, была опубликована на портале нормативных правовых актов 20 декабря. В проекте предполагается посещение пациента только родственниками, членами семьи или законными представителями. Последняя версия приказа запрещает посещать пациентов в боксах, в период карантина, а также во время проведения медицинских манипуляций, к примеру, перевязки. При посещении в палате могут находиться одновременно не более двух посетителей, говорится в проекте.
В то же время ранняя версия проекта приказа позволяла посещать пациента не только родственникам, но и «соседям, приятелям, сослуживцам, знакомы и т.д.». В исключительных случаях была предусмотрена возможность посещения больного в реанимации в ночное время без ограничения длительности.