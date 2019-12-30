Благотворители раскритиковали требования посещения пациентов в реанимации

«В новом проекте приказа есть несколько моментов, вызывающих вопросы. Первое — это ограничение посещений пациентов людьми, не являющимися родственниками или законными представителями. То есть ни друзья, ни соседи или коллеги, ни гражданские мужья и жены больше не вправе навещать человека в больнице», — сообщила в письме в профильное ведомство юрист по социальным вопросам фонда «Вера» Анна Повалихина. По ее мнению, новый проект содержит также некорректную формулировку, которая может ограничить посещения больных в выходные и праздники.

Основатель фонда помощи детям с опухолями мозга, актер, Константин Хабенский поясняет в письме, что возможность посещения пациента в реанимации «должна быть у тех, кто о нем по-настоящему заботиться, в любое время дня и ночи». «Любовь и близость не всегда подтверждены штампом в паспорте или кровными узами, и тяжелое состояние может длится сутками и неделями — а не с десяти до семи с понедельника по пятницу», — говорится в тексте письма.

Ранее учредитель фонда «Вера» Нюта Федермессер также отметила, что федеральный закон в настоящее время гарантирует возможность посещения пациентов членами семьи и законными представителями, но общие требования должны регулироваться Минздравом. Последняя версия проекта ведомства, по ее мнению, не защищает права пациентов.

В ответ на запрос РБК в пресс-службе Минздрава пояснили, что общественное обсуждение документа продолжается. «По поступившим в Минздрав России предложениям в проект приказа Министерства здравоохранения России уже внесена правка, в соответствии с которой будет разрешено посещение не только близкими родственниками и членами семьи, но и (по согласованию с пациентом) иным лицами», — сообщили в пресс-службе. В настоящее время пациентов в палатах интенсивной терапии и реанимации могут посещать только родственники или законные представители.

В апреле 2016 года президент Владимир Путин поручил главе Минздрава Веронике Скворцовой обеспечить доступ родных к больным в реанимации. В мае 2019 года Госдума приняла законопроект в окончательном чтении.