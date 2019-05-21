Госдума утвердила посещение родственниками пациентов в реанимации

Государственная дума в третьем чтении приняла законопроект, позволяющий родственникам посещать своих близких в реанимационных отделениях. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Спикер Думы Вячеслав Володин отметил, что принятия законопроекта ждут «сотни тысяч наших граждан». Уточняется, что порядок доступа родственников в реанимации должен разработать Минздрав.

Президент Владимир Путин дал поручение обеспечить доступ родных к больным в реанимации в 2016 году. Сейчас такое распоряжение действует только в отношении несовершеннолетних детей. В первом чтении Госдума приняла законопроект в июле 2018 года.

При этом во всех городских больницах Москвы у родственников есть возможность посетить близких в реанимации с прошлого года.