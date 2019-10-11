Минздрав подготовил требования к посещению родственниками реанимации

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Минздрав России подготовил проект приказа, который устанавливает требования к посещению родственниками больного в реанимационных отделениях. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно проекту, опубликованному на портале проектов нормативных правовых актов, посещение осуществляется при согласии пациента или его законного представителя и разрешения главы отделения больницы. График посещений пациентов утверждает главный врач. Также больница должна обеспечить посетителей халатами, бахилами, масками и шапочками, а при необходимости — диванами, стульями и скамейками.

Как отмечается в проекте, в исключительных случаях в отделениях реанимации допускается возможность посещения пациента в любое время, в том числе и в ночное. Пребывая в реанимационных отделениях, родственники больных обязаны соблюдать общественный порядок. При этом в больницу не будут допускать посетителей, находящихся в алкогольном или наркотическом опьянении.

В Минздраве считают, что данный законопроект будет способствовать улучшению ситуации с посещением реанимаций родственниками пациентов, а также ликвидирует ранее существовавшие препоны.