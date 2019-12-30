Власти Москвы предупредили водителей о метели о гололеде

В Москве ожидаются снег, усиление ветра до 18 м/с и гололед, предупредил в Twitter Центр организации дорожного движения.

Водителям посоветовали быть внимательнее на дорогах, в частности соблюдать скоростной режим и дистанцию с другими машинами.

Ранее о метели и гололедице в Москве в понедельник, 30 декабря, предупредили в МЧС. Спасатели посоветовали жителям столицы переждать непогоду в зданиях, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не укрываться под деревьями. Как сообщили синоптики, гололедица сохранится и 31 декабря. В новогоднюю ночь ожидаются мокрый снег и температура до минус 1–3 градусов.