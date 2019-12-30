Синоптики спрогнозировали снег в Москве в новогоднюю ночь

Небольшой снег ожидается в Москве в новогоднюю ночь. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Синоптики прогнозируют, что днем 31 декабря будет облачно, ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и гололедица. Ночью температура опустится до минус 1-3 градусов. Также облачная погода со снегом ожидается 1 января. Ветер северо-западный 5-10 м/с, местами порывы составят 12-17 м/с.

Ранее исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что снег с метелью ожидаются в Москве в предновогодний день, 30 января. По словам синоптика, скорость ветра составит 10 м/с, однако его порывы достигнут 15–18 м/с. Ожидается, что в столице снег будет идти до 21:00-23:00. Он покроет землю на 3-4 см.

