МЧС предупредило москвичей о метели и гололедице 30 декабря

Снег, метель и гололедица ожидаются в Москве в понедельник, 30 декабря. Порывы ветра будут достигать 13-18 м/с, сообщается на сайте ГУ МЧС России по столице.

Синоптики Росгидромета прогнозируют снег с метелью и гололедицей. В связи с неблагоприятными погодными условиями спасатели рекомендуют жителям столицы переждать непогоду в зданиях, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.

Автомобилистам следует снизить скорость и увеличить дистанцию от транспортных средств, идущих впереди. В свою очередь, пешеходам при движении по краю проезжей части спасатели рекомендуют обозначить себя светоотражающими элементами на одежде.

Ранее синоптики Гидрометцентра России спрогнозировали, что в Москве в новогоднюю ночь выпадет снег. Температура воздуха опустится до минус 1-3 градусов. По прогнозу метеорологов, облачная погода со снегом также ожидается 1 января.