МЧС напомнило о правилах безопасности при запуске фейерверков

При запуске пиротехники необходимо строго следовать правилам безопасности, заявил начальник пресс-службы подмосковного главка МЧС Федор Польшин, передает ТАСС.

Так, в МЧС напомнили, что покупать петарды и фейерверки следует только в специализированных магазинах. Продавец при этом должен иметь соответствующий сертификат, а к безопасному изделию будет прилагаться инструкция на русском языке.

Как выбрать качественный фейерверк, ранее посоветовали в Роспотребнадзоре. У хорошего салюта будет целая и сухая упаковка с указанными сроком годности и контактами производителя, сообщили эксперты. Они добавили, что после покупки фейерверк лучше хранить в отапливаемом помещении, чтобы сберечь его от влаги. Если же салют все-таки отсырел, то сушить коробку на батарее или феном категорически запрещено, напомнили эксперты.