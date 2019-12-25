Власти Москвы определили площадки для новогодних салютов

В новогоднюю ночь в Москве салюты запустят на 33 площадках, прогремит более 50 тыс. залпов салюта. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Фейерверки будут запускать в 20 городских парках и еще на 13 площадках. Шоу начнется в 1:00 — именно в это время Новый год наступит на территории всей России. Залпы будут видны на протяжении пяти минут.

Самый большой салют будет в Таганском парке — здесь будет произведено 7,5 тыс. залпов. В Измайловском парке запустят почти 7 тыс. залпов.

Фейерверки также запустят также в садах «Эрмитаж», Сиреневый и имени Баумана, зоне отдыха «Красногвардейские пруды», парках Горького, Победы, «Сокольники», «Кузьминки», «Садовники», «Северное Тушино», «Митино», «Ходынское поле», в Бабушкинском, Воронцовским, Лианозовском, Гончаровском, Перовском парках и перке 50-летия Октября.

На большом Москворецком мосту залпы салюта прогремят в полночь. Еще на 12 площадках пуски пройдут в 1:00. Это аллея Партизан на Поклонной горе, Мичуринский сад на ВДНХ, Центральная площадь у ДК «Московский», городок имени Баумана, акватория Москвы-реки напротив улицы Гурьянова, берег пруда на улице Федосьино, Ходынский бульвар, проезд Дежнева, улицы Кадырова, Рословка, Физическая и Озерная аллея.