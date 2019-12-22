Роспотребнадзор дал советы по выбору фейерверков

В преддверии Нового года эксперты Роспотребнадзора дали советы, как выбрать качественные фейерверки и безопасно их хранить, говорится в сообщении на сайте ведомства.

В первую очередь нужно осмотреть упаковку: она должна быть сухой, без повреждений и подтеков. Безопасный и качественный фейерверк также обязательно будет иметь сертификационный знак, информацию о сроке годности и адрес или телефон производителя на коробке. Еще на ней должны быть написаны хорошо читаемая инструкция, класс опасности и радиус опасной зоны.

Эксперты напомнили, что покупать салюты стоит только в специализированных точках. При выборе также нужно осмотреть фитиль фейерверка, который не должен быть мятым или ломаным, и обратить внимание на срок годности: просроченные салюты опасны и могут сработать непредсказуемо.

Чтобы сберечь фейерверки зимой от влаги, их лучше хранить в отапливаемом помещении. Если салют все-таки отсырел, его ни в коем случаем нельзя сушить на батарее или феном, предупредили эксперты.