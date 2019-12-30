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Обмен заключенными ,  
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Меркель и Макрон приветствовали обмен пленными в Донбассе

Берлин и Париж приветствуют обмен пленными между участниками военного конфликта в Донбассе. Об этом говорится в заявлении официального представителя правительства ФРГ Мартина Фиц в Twitter.

Как отметила Фиц, обмен должен способствовать восстановлению доверия между сторонами и сопровождаться перемирием. «В преддверии празднования Нового года и православного Рождества сегодняшний обмен стал гуманитарным жестом, которого давно ждали», — говорится в заявлении.

Состоявшийся обмен является доказательством реализации взятых 9 декабря в ходе саммита в «нормандском формате» обязательств. Французский президент и канцлер Германии поблагодарили участников контактной группы за их усилия в организации данного обмена, говорится в совместном заявлении президента Франции и канцлера Германии.

Лидеры двух стран заявили о необходимости приложить усилия для обеспечения обмена всех пленных, связанных с данным конфликтом. В этой связи они также напомнили о необходимости предоставления полного и безусловного доступа ко всем остающимся в заключении лицам представителей международных организаций, в частности Международного комитета Красного Креста.

Путин обсудил с Меркель обмен пленных в Донбассе
Политика

29 декабря на линии соприкосновения сторон возле контрольно-пропускного пункта «Майорское» — «Горловка» к северу от одноименного города состоялся обмен пленными между властями Украины и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. 

Украинской стороне передали 52 человека, а Киев отдал 60. Еще четыре человека, удерживаемые в Донбассе, отказались от обмена с Украиной, сообщила омбудсмен ДНР Дарья Морозова. 

В свою очередь, властям Украины передали 76 человек, сообщили в СБУ. Бывших пленных в киевском аэропорту Борисполь встречали президент Украины Владимир Зеленский, министр обороны Андрей Загороднюк и начальник Генерального штаба Украины Руслан Хомчак.

Теги: обмен пленными, Ангела Меркель, Эмманюэль Макрон, Донбасс
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