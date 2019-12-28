Московские власти объяснили появление снега на Тверской

На Тверскую улицу в Москве завезли искусственный снег, чтобы сделать горку для сноубордистов, рассказал радиостанции «Говорит Москва» первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк.

По словам Немерюка, сейчас на Тверской улице монтируется сноубордическая горка к новогодним праздникам. Снег для нее завезли с московских катков, в частности с ВДНХ. «Там же машины режут лед, остается ледяная крошка, вот ее и привезли», — рассказал Немерюк. Он также сообщил, что подобная горка работает на Арбате с середины декабря.

https://www.instagram.com/p/B6nWGrUh_i0/

В ночь на воскресенье снег появится и на улице Моховая, сообщает РИАМО со ссылкой на представителя пресс-службы оргкомитета городских уличных мероприятий «Московские сезоны». Там снег понадобится для площадки по джиббингу — передвижению на сноуборде по перилам и другим препятствиям. По словам собеседника агентства, на Охотный Ряд также завезли снег для детского сноуборд-парка.