В Гидрометцентре предупредили москвичей о метели в предновогодний день

В Гидрометцентре предупредили москвичей о метели в предновогодний день

В Москве в понедельник, 30 декабря, ожидается снег и порывы ветра до 18 м/с. Об этом ТАСС сообщил исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Завтра в первой половине дня еще холодно, но к Москве приближается ложбина низкого давления», — сказал он.

Вильфанд отметил, что это приведет к погодным изменениям во второй половине дня. По его словам, скорость ветра составит 10 м/с, однако его порывы достигнут 15–18 м/с.

Он добавил, что в столице снег будет идти примерно до 21:00–23:00. Синоптик рассказал, что он покроет землю на 3–4 см.