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В Гидрометцентре предупредили москвичей о метели в предновогодний день

В Москве в понедельник, 30 декабря, ожидается снег и порывы ветра до 18 м/с. Об этом ТАСС сообщил исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Завтра в первой половине дня еще холодно, но к Москве приближается ложбина низкого давления», — сказал он.

Вильфанд отметил, что это приведет к погодным изменениям во второй половине дня. По его словам, скорость ветра составит 10 м/с, однако его порывы достигнут 15–18 м/с.

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Он добавил, что в столице снег будет идти примерно до 21:00–23:00. Синоптик рассказал, что он покроет землю на 3–4 см.

Вильфанд сообщал РБК, что в ночь на 30 декабря температура воздуха будет соответствовать климатической норме месяца. Однако на фоне «супертеплого декабря» она станет самой холодной ночью, отметил он. Синоптик добавил, что в Москве температура опустится до минус 4–6 градусов, а в некоторых районах Подмосковья — до минус 15–16.

Теги: Гидрометцентр, Роман Вильфанд, Москва, метель
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