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Лукашенко снова предложил России войти в состав Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в шутку предложил России войти в состав его страны. Об этом он заявил в интервью главному редактору «Эха Москвы» Алексею Венедиктову.

Во время обсуждения вопроса формата Союзного государства Лукашенко сказал: «Вы хотите общего президента — выборы. А совсем простой вариант, который будет воспринят и в России, и в Белоруссии в плане единого государства — вы вступаете в состав Белоруссии». По мнению Лукашенко, несправедливо говорить лишь о присоединении Белоруссии к России.

«Что, россияне будут против? Нет. Белорусы тоже. Слушайте: «Россия входит в состав Белоруссии». Почему вы нас приглашаете войти в состав России, а сами не рассматриваете такой вариант?», — заявил он смеясь.

Лукашенко предложил включить Россию в состав Белоруссии
Политика

Это уже не первое подобное высказывание Лукашенко. В ходе встречи с представителями общественности и СМИ «Большой разговор с президентом» в марте 2019 года президент сообщил о слухах по поводу включения Белоруссии в состав другой страны.

«Слушайте, вот нормальный вариант — давайте в состав Белоруссии включим Россию», — заявил он. Тогда Лукашенко также отметил, что россияне были бы не против подобного решения.

Теги: Александр Лукашенко, Белоруссия, Россия
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