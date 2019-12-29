Неизвестный устроил стрельбу в церкви в Техасе

В районе города Форт-Уэрт в Техасе неизвестный открыл стрельбу в церкви, сообщает CBS News. По меньшей мере два человека погибли.

Один человек был убит на месте, еще один скончался по пути в госпиталь. Еще три человека находятся в критическом состоянии. По данным CBS, один из доставленных в больницу и есть стрелок. Информацию о двух жертвах подтверждает CNN, однако, по данным телеканала, одним из убитых был стрелок.

Очевидец произошедшего сообщил, что неизвестный начал стрелять из дробовика во время причастия, застрелив одного из прихожан. В него начал стрелять другой человек, находившийся в церкви, ранив нападавшего.

Накануне в Нью-Йорке мужчина с ножом напал на людей возле дома раввина недалеко от синагоги. Нападение произошло на седьмой день празднования Хануки. Нападавшего задержали, пять человек пострадали.