Пять человек пострадали из-за нападения возле синагоги в Нью-Йорке

Пять человек были ранены в результате нападения злоумышленника возле синагоги пригорода Нью-Йорка. Об этом сообщила местная еврейская община в Twitter.

WCBS со ссылкой на полицию в Кларкстауне также сообщает о пяти пострадавших от ножевых ранений, двое из них находятся в критическом состоянии.

По данным The Guardian, нападение произошло в доме раввина недалеко от синагоги около 22:00 в Монси (в 30 милях от Нью-Йорка). Как пишет издание, инцидент случился на седьмой день празднования Хануки. Всего за эту неделю было зафиксировано восемь нападений, которые могли произойти на религиозно-этнической почве.

Ханука — еврейский праздник. В 2019 году его начало приходится на 22 декабря, а окончание — на 30 декабря.