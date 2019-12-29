В Петербурге загорелось здание университета ИТМО

Пожар произошел в пятиэтажном здании в Василеостровском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщается на сайте городского главка МЧС.

Информация о возгорании поступила спасателям в 19:12 мск. По данным ведомства, в помещении площадью 30 кв. м. обгорела обстановка. Площадь пожара составила 8 кв. м.

В главке отметили, что возгорание ликвидировали. В тушении участвовали 15 пожарных и три единицы техники. Данных о пострадавших нет.

Портал 78.ru отмечает, что пожар произошел в здании Национального исследовательского университета ИТМО. По данным «Фонтанки» загорелось здание технопарка вуза.