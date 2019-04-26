В здании РГУ нефти и газа им. Губкина произошел пожар

В здании РГУ нефти и газа им. Губкина произошел пожар

Видео: Сообщество «Moscow | Москва» / VK

В Москве в здании Российского государственного университета (РГУ) нефти и газа им. Губкина на Ленинском проспекте произошел пожар, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Москве.

​По данным спасателей, пожар произошел на восьмом этаже здания, в корпусе наблюдается сильное задымление. Из здания эвакуируют людей, на месте работают пожарные. Официально площадь возгорания уточняется, данных о пострадавших нет.​ Позднее в МЧС уточнили, что пожар локализован.

​В пресс-службе РГУ нефти и газа им. Губкина РБК сообщили, что не комментируют инцидент до окончания внутреннего расследования.

По информации источников ТАСС и агентства «Москва» в экстренных службах, из университета эвакуировали около 3 тыс. человек. Отмечается, что произошло частичное обрушение потолка. Агентство «Москва» уточняет, что пожар произошел в одной из аудиторий​. Собеседник ТАСС сообщил, что площадь возгорания составила 30 кв. м.