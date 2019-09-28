В Москве около 700 человек эвакуировали из общежития МПГУ из-за пожара

В Москве около 700 человек эвакуировали из общежития МПГУ из-за пожара

Пожар произошел в 16-этажном здании на проспекте Вернадского в Москве, сообщается на сайте столичного главка МЧС. Согласно данным из открытых источников, в нем располагается общежитие Московского педагогического государственного университета (МПГУ).

Информация о возгорании на девятом этаже поступила спасателям в 16:34 мск. Пожар ликвидировали спустя почти 20 минут. Его площадь составила 15 кв. м.

«Горели личные вещи и мебель в одной из комнат», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что пожарные спасли 25 человек с горящего и расположенных выше этажей. Всего из здания эвакуировали около 700 человек. В московском главке МЧС сообщили, что информация о пострадавших не поступала.