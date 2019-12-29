Гидрометцентр предупредил жителей Москвы о самой холодной ночи декабря

В Москве температура воздуха в ночь на 30 декабря будет соответствовать декабрьской норме. Об этом РБК сообщил исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Ночь будет такой, какой должна быть декабрьская ночь по климату. Для нынешнего супертеплого декабря, конечно, это можно назвать самой холодной ночью», — сказал он.

Вильфанд отметил, что в столице температура составит минус 4–6 градусов. В Подмосковье она опустится до минус 9, а в пониженных местностях может достичь минус 10–11 градусов. По его словам, Гидрометцентр прогнозирует, что в Ивановской и Ярославской областях будет до минус 15–16.

В Московском метеобюро сообщали, что 31 декабря в столице ожидается переменчивая погода. Днем температура воздуха будет положительной, до плюс 1–2 градусов. По данным синоптиков, в ночь на 1 января произойдет понижение температуры до слабо отрицательной.