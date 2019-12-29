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В Донбассе сообщили о 13 отказавшихся участвовать в обмене с Киевом

Девять человек отказались участвовать в обмене пленными между Киевом и самопровозглашенной Луганской народной республикой. Об этом сообщила представитель ЛНР Ольга Кобцева, передает Луганский информационный центр (ЛИЦ).

По ее словам, они остались на Украине. Омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова рассказала, что из ДНР на Украину отказались вернуться четыре человека.

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Две женщины — Ольга Терлецкая и Марина Волкова, которых планировали передать Киеву, — сообщили, что находились под стражей 16 месяцев. По их словам, когда они ехали в Донецк, семейная пара попросила их подвести. «Как потом выяснилось, это были шпионы, которые работали на СБУ», — заявила Терлецкая.

По ее словам, через три месяца ее и Волкову вызвали на допрос в правоохранительные органы ДНР, где их обвинили в шпионаже.

Обмен пленными между Киевом и Донбассом прошел днем 29 декабря. В офисе президента Украины Владимира Зеленского сообщили, что Киев получил 76 человек. По уточненным данным, ДНР передала 51 человека и получила 61 пленного, а ЛНР — 25 и 63 соответственно.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что на будущих саммитах «нормандской четверки» продолжится согласование формулы обмена «всех на всех».

Теги: Украина, Донбасс, обмен
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