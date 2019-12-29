Руководство «Газпрома» и украинской стороны прибыли на переговоры по газу

Руководство «Газпрома» и украинской стороны прибыли на переговоры по газу

Уполномоченные руководители «Газпрома» находятся в Вене для согласования пакета документов по транзиту газа в Европу. Об этом РБК сообщил представитель компании. Он отметил, что там также присутствуют руководители украинских компаний и министерств.

Ранее глава Минюста Украины Денис Малюська рассказал, что Москва и Киев начали подписывать документы о транзите газа. Действующий контракт истекает 31 декабря.

После длительных консультаций «Газпром» и «Нафтогаз» согласовали объемы и условия транзита газа европейским потребителям через Украину. Согласно договоренностям объем транзита в 2020 году составит 65 млрд куб. м, а в последующие годы — по 40 млрд куб. м. Новый контракт планировали подписать на пять лет.