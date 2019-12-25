Синоптики предупредили о легких морозах в предновогодние дни в Москве

В предновогодние дни в Москве ожидаются легкие морозы, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Начиная с завтрашнего дня температура [в Москве] будет опускаться все ниже и ниже. 27 декабря [будут] околонулевые значения. 28, 29 и 30 декабря ожидается минус 1–3 градуса. По ночам 28 и 29 декабря до минус 3–4 градусов», — сообщил ведущий специалист центра «Фобос».

«Самое неприятное, что вот это похолодание не будет сопровождаться значимыми осадками», — отметил Леус. В новогоднюю ночь снегопада ожидать не стоит, лишь мокрый снег. По словам синоптика, 31 декабря к вечеру температура воздуха опять поднимется к нулевой отметке.

Михаил Леус отметил, что легкие морозы, которые ожидаются в предновогодние дни, не вернут температуру в столичном регионе в рамки климатической нормы. «У нас все равно будет немного теплее. Сегодня, 25 декабря, среднесуточная температура около 2 градусов, а должна быть минус 7 градусов. То есть сейчас температура примерно на 8–9 градусов выше климатической нормы», — сообщил ведущий специалист.

Похолодание придет в столицу 26 декабря, но температура достигнет нулевой отметки только через неделю, сообщил ТАСС и. о. директора Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, каждый день температура будет понижаться на 1–2 градуса, наиболее заметное понижение произойдет в воскресенье. По данным Гидрометцентра, в четверг ожидается 0–2 градуса тепла, в пятницу и субботу — от минус 1 до 1, в воскресенье — от минус 6 до минус 1, в понедельник — от минус 4 градусов до 1 градуса тепла.