Синоптики предупредили о легких морозах в предновогодние дни в Москве

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Рэп как литература
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 26 декабря
USD ЦБ: 61,72 (-0,45) Quote, 13:00
Курс евро на 26 декабря
EUR ЦБ: 68,41 (-0,5) Quote, 13:00
Путин усомнился в ощущении перемен к лучшему у россиян Общество, 17:58 Reuters узнал о планах использовать ФНБ для выкупа доли ЦБ в Сбербанке Бизнес, 17:57 Зеленский подписал запрещающий импорт электроэнергии из России закон Политика, 17:57 Михаил Гуцериев впервые после сообщений об обысках появился в Кремле Общество, 17:56 Загитова заявила об усложнении своего графика после приостановки карьеры Спорт, 17:55 Путин уволил начальника полиции на метро Москвы после стрельбы Общество, 17:52 Миллиардер Марк Кьюбан: «Bitcoin бесполезный, золото — нет» Крипто, 17:48 Из Севастополя отправился первый поезд в Санкт-Петербург Общество, 17:40 Степень свободы: как сделать хороший и красивый продукт в фэшн РБК и Xiaomi, 17:39 СКР возбудил дело против экс-гендиректора завода минералки «Рычал-Су» Бизнес, 17:34 Роскомнадзор попросил суд заблокировать два сервиса электронной почты Технологии и медиа, 17:24 Синоптики предупредили о легких морозах в предновогодние дни в Москве Общество, 17:12 Минтруд получил письмо о «новогоднем капитале» для одиноких пенсионеров Общество, 17:09 Как работает big data на примере рекламной кампании Партнерский материал, 17:09
Общество ,  
0 
Синоптики предупредили о легких морозах в предновогодние дни в Москве

В предновогодние дни в Москве ожидаются легкие морозы, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Начиная с завтрашнего дня температура [в Москве] будет опускаться все ниже и ниже. 27 декабря [будут] околонулевые значения. 28, 29 и 30 декабря ожидается минус 1–3 градуса. По ночам 28 и 29 декабря до минус 3–4 градусов», — сообщил ведущий специалист центра «Фобос».

«Самое неприятное, что вот это похолодание не будет сопровождаться значимыми осадками», — отметил Леус. В новогоднюю ночь снегопада ожидать не стоит, лишь мокрый снег. По словам синоптика, 31 декабря к вечеру температура воздуха опять поднимется к нулевой отметке.

Михаил Леус отметил, что легкие морозы, которые ожидаются в предновогодние дни, не вернут температуру в столичном регионе в рамки климатической нормы. «У нас все равно будет немного теплее. Сегодня, 25 декабря, среднесуточная температура около 2 градусов, а должна быть минус 7 градусов. То есть сейчас температура примерно на 8–9 градусов выше климатической нормы», — сообщил ведущий специалист.

Похолодание придет в столицу 26 декабря, но температура достигнет нулевой отметки только через неделю, сообщил ТАСС и. о. директора Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, каждый день температура будет понижаться на 1–2 градуса, наиболее заметное понижение произойдет в воскресенье. По данным Гидрометцентра, в четверг ожидается 0–2 градуса тепла, в пятницу и субботу — от минус 1 до 1, в воскресенье — от минус 6 до минус 1, в понедельник — от минус 4 градусов до 1 градуса тепла.

23 декабря температура воздуха в Москве установила очередной рекорд. Воздух в столице прогрелся до 6,2 градуса тепла, побив тем самым рекорд, установленный в этот день в 2015 году.

Теги: новости РБК, погода
Материалы по теме
Синоптики посоветовали москвичам не ждать снега в течение недели
Общество
Синоптики посоветовали ждущим снега москвичам надеяться на волшебство
Общество
Синоптики предупредили об отсутствии снега до конца декабря
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter