Общество , 28 дек, 17:35
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Синоптики пообещали москвичам переменчивую погоду на Новый год
Во вторник, 31 декабря, в Москве ожидается переменчивая погода со склонностью к отрицательным значениям температуры. Об этом РБК сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
«Смена температурного режима будет происходить со сменой календаря. 31 числа погода будет меняться. Днем мы попадаем в теплую воздушную массу, и у нас температура повысится до положительных значений — может быть, до +1, +2 градусов в Москве», — сообщила Позднякова.
Синоптики прогнозируют понижение температуры в ночь на 1 января. Поэтому не исключено, что непосредственно в новогодние часы температура воздуха будет слабо отрицательная, и небольшое понижение в сторону отрицательных значений к утру продолжится.
Ранее РБК сообщал о том, что в понедельник, 30 декабря, в Москве выпадет снег, который, скорее всего, не растает к новогодней ночи.
«Смена температурного режима будет происходить со сменой календаря. 31 числа погода будет меняться. Днем мы попадаем в теплую воздушную массу, и у нас температура повысится до положительных значений — может быть, до +1, +2 градусов в Москве», — сообщила Позднякова.
Синоптики прогнозируют понижение температуры в ночь на 1 января. Поэтому не исключено, что непосредственно в новогодние часы температура воздуха будет слабо отрицательная, и небольшое понижение в сторону отрицательных значений к утру продолжится.
Ранее РБК сообщал о том, что в понедельник, 30 декабря, в Москве выпадет снег, который, скорее всего, не растает к новогодней ночи.